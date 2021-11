El Gobierno (a)pagará la luz

Hoy celebramos el día de la Iglesia Diocesana. Se quiere hacer presente en cada porción de la tierra, lo que llamamos Diócesis, el rostro de Dios Encarnado en cada realidad, en el sufrimiento y en los logros de cada uno de nosotros. De ahí que el lema escogido para esta jornada sea ‘somos una gran familia contigo’. Un lema muy en sintonía con el Sínodo a la que nos ha convocado el Papa Francisco. Todos llamados a participar de la vida de la Iglesia, incluso aquellos que por diferentes motivos no se sienten miembros de esta gran familia. Jesús, en más de una ocasión a aquellos que parecía que estaban alejados de su mensaje, les decía: «No estás lejos del Reino de Dios» (Mc 12, 28-34).

La Iglesia tiene un gran reto. ¿Cómo conseguir que todos se sientan llamados a participar de su vida, de su misión? ¿Cómo mostrar el rostro misericordioso de Dios a los más desfavorecidos para que ellos experimenten que son importantes para su Iglesia? Todos somos invitados a participar de la vida de la Iglesia, y en este día queremos hacerlo presente en todas nuestras celebraciones.

Quizás un paso muy importante es conocer qué hace la Iglesia donde vivimos. Cómo la Iglesia en Ibiza y Formentera se hace visible en las parroquias, en los colegios diocesanos, en las residencias, en los comedores sociales, en los roperos y tiendas solidarias, en diferentes proyectos asistenciales dentro y fuera, apoyando a otros hermanos nuestros en tierras en vías de desarrollo. E incluso en el acompañamiento de tantos hermanos nuestros que llegan a nuestras islas intentando encontrar una «nueva familia» que les acoja.

Detrás de todo este trabajo hay muchísimas personas que se sienten llamadas por Dios a trabajar por el bien de los demás. Todos estos proyectos, las realidades parroquiales, son posibles gracias al compromiso de tantos y tantas que se sienten parte de esta Iglesia. Debemos ayudar a todos a sentirse integrados. Debemos crear espacios de encuentro para que nadie se sienta excluido de esta gran familia que quiere ser siempre el Pueblo de Dios. Una sociedad plural como la que tenemos no puede más que mostrarse en una Iglesia plural que irradia luz en tanta oscuridad, que acoge a todos y que debe escuchar a todos para poder presentar a Dios el gemido de tanto dolor que manifiesta nuestra sociedad. Entre todos somos capaces de construir mucho más de lo que se destruye.

La destitución de Rajoy, tardía aunque sobradamente merecida, se desencadenó a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional con una potencia de cien megatones. Surgía así una nueva rama de la Escandalogía, encaminada a determinar la magnitud que debe adquirir un escándalo para propiciar la pérdida del poder. Las crisis son inevitables, el mérito de un Gobierno consiste en determinar su alcance. Tan peligroso es perder energía atenuando sacudidas menores como subestimar las candidatas al batacazo.

La medición de las crisis se ha perfeccionado hasta el punto de saber que un ministro con cuentas en el extranjero, el abuso de Falcon o la infiltración de un líder saharaui camuflado entretienen pero no derriban, a falta de medir su capacidad de desgaste. En cambio, la luz apagará al Gobierno, su sobreprecio es demasiado visible y universal. La Moncloa se solaza tras haber apaciguado a las eléctricas, olvidando que la primera regla impone no guiarse nunca por el aplauso de los beneficiarios de la resolución de un conflicto, con sus palmetazos de superioridad a Sánchez. Cuando Zapatero respondió en 2010 a la impugnación de Obama con el agónico «me cueste lo que me cueste», recibió una ovación cerrada de la comunidad financiera pero colocó al PSOE al borde de la disolución. Hoy se censura el austericidio, aunque esa es otra historia.

La factura de la luz se cuela en cada domicilio, con el mismo efecto corrosivo que la publicidad de un partido rival. Hasta los ajenos al telediario saben que han pagado el doble, en la única cifra del recibo comprensible, por un bien esencial que se explota comercialmente por meros intermediarios que presentan beneficios medidos en miles de millones de euros. Cuando una crisis se puede simplificar, también puede estallar. El ciudadano no necesita entender la factura, le basta con escuchar a Biden cuando ordena que «las grandes empresas paguen lo que les corresponde». De lo contrario, el Gobierno (a)pagará la luz.