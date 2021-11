Trabajadores tratados como cosas

Ahora que el Gobierno prepara (o eso dice) una reforma de la legislación laboral, esperemos que no olvide incluir en ella que a los trabajadores se les debe tratar con respeto, no como si fueran objetos, rebaños o esclavos. Lo que acaba de suceder con las plantillas de la cadena Azuline en tres hoteles de la isla clama al cielo: la empresa se ha desentendido de 250 empleados, a los que informó sólo mediante carta de que la antigua propietaria se hacía cargo de ellos. Según el sindicato UGT, ni siquiera convocó al comité de empresa para explicar la situación laboral en la que quedaban ni a cuántos afectaba. Además, la dueña es nada menos que Francisca Sánchez, la de los follones de Casa Lola: «Los pelos se nos ponen como escarpias», dijo ayer Fernando Fernández, secretario general de UGT, al referirse a que tendrán que dialogar (más bien lidiar) con ella. La manera en la que Azuline se ha lavado las manos al pasar el problema (marrón) a un tercero dice mucho de esa empresa. Así no se trata a los trabajadores. UGT propone manifestarse ante esos tres hoteles para reclamar a la nueva propiedad que dé señales de vida, pero también debería emprender una campaña para que los clientes de Azuline sepan cómo se las gasta esa cadena con sus empleados.