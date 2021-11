Un sueñecito

Hay gente que triunfa a la vez por dentro y por fuera: con la piel, podríamos decir, y con el hígado. No es fácil triunfar con la piel y con el hígado de forma simultánea. Cuando no fracasa un órgano fracasa el otro, o al revés, y eso cuando no fracasan los dos. Pero hablamos de gente que triunfa con ambos, gente que ocupa despachos con vistas a su ego y que cuando se toma el descanso de media mañana se asoma a sí misma y siente una oleada de autogratitud. Si esto lo hubiera visto mi padre, dicen, piensan, suspiran, porque muchos de ellos son huérfanos. Lo eran ya en vida de sus padres. Ocupan despachos con moqueta, decíamos, y poseen el arte de saber a quién conviene criticar y a quién no y en qué momento. Sus vísceras y su epidermis han llegado a un acuerdo, están en paz.