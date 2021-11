Somriures d'una nit de tardor

La mort sempre és imprevisible, sempre inútil, sovint idiota i per que no dir-ho?, una mica cretina. La mort és improvisació i silenci. Després el colp que s’endinsa més enllà de la pell de l’ànima, del cor també. Els darrers dies d’aquest imprecís, improvisat octubre ens ha portat la tristíssima notícia de José Manuel Piña -recordi lector Jesús Turel- que va creuar la línia de l’horitzó per desaparèixer per sempre més. Periodista, home de la premsa, veu radiofònica, paraula impresa, personatge gairebé imprescindible; alegre, comunicador, obert el gest, somriure a flor de pell, ingeniós quan es tractava de crear d’elaborar frases encara que d’elaborar, res de, improvisava de forma inconscient a ritme, entre el soroll de qualsevol conversa. Joan Serra un dels seus més íntims amics defineix a ‘Diario de Ibiza’, algunes de les seves característiques «Piña era un articulista culto, sensible, ocurrente, ágil, cargado de ironía e inconformismo. Con estos miembres denunciaba injusticias, censuraba comportamientos o reindivicaba las utopías y los valores que creía...». Exactament. Piña així es definia al llarg dels seus nombrosos articles publicats tan en aquesta casa como en l’anterior, ‘La prensa de Ibiza’. A més a més, era un home de cine, un cinèfil devorador setmana rere setmana de la revista ‘Fotogramas’, un clàssic de la informació cinematogràfica i que educà en l’art de les imatges a variades i diverses generacions. Una personalitat, sense dubtes, diferent i original.