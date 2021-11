llama la atención

La pesadilla que supone para los bares y cafeterías el continuo incremento de la factura de la luz, especialmente sangrante para negocios que tienen que tener sus frigoríficos en marcha día y noche. En el último año, el precio ha pasado de 35,56 euros el MWh los 171,45 de ahora, casi ocho veces superior. El precio máximo se alcanzó el pasado 7 de octubre: 288,53 euros. Los propietarios viven con indignación y resignación este nuevo golpe a sus negocios, que se añade a las pérdidas por los cierres obligados durante la pandemia.

La gran entrada que registró el jueves el estadio de Can Misses. 3.500 personas acudieron a la cita deportiva que enfrentó a la UD Ibiza con el Tenerife, pese a la lluvia y al descenso de las temperaturas y a que el encuentro se jugaba entre semana y por la noche. Los aaficionados volvieron a responder y no dejaron solo al equipo celeste, que consiguió saca un valioso punto ante un rival peligroso comno el Tenerife. Los seguidores no dejaron de animar durante todo el partido.