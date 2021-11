Ibiza, imparable en la carrera por ser referente deportivo

Y desde el 2019, ése ha sido el objetivo del Consell Insular de Ibiza, una meta a la que estamos llegando con constancia, trabajo y compromiso: hacer del deporte en nuestra isla una prioridad, un referente y un ejemplo que nos permita convertir Ibiza en un destino deportivo de primer orden. Y hacerlo dejando atrás cuatro años que fueron nefastos para el deporte insular, con clubes al borde del abismo por los impagos de las ayudas y subvenciones.

Por ello, nuestro primer paso fue poner orden en aquel desastre de compromisos que no se cumplían, y así, hemos llegado a tener los pagos al día, con convenios anuales firmados con 22 federaciones deportivas que se abonan, incluso, por adelantado. Hemos recuperado la línea de ayudas a mantenimientos de clubes que no se habían convocado durante mucho tiempo, incluyendo en sus bases el favorecimiento del deporte inclusivo y la igualdad de género. Además, durante los meses más duros de la pandemia, que obligaron a frenar en seco las ligas y competiciones, desde el departamento de Deportes estuvimos al lado de nuestros clubes y federaciones, manteniendo y pagando las ayudas a ligas que, aunque no se celebraron, necesitaban mantener su supervivencia.

En nuestro objetivo por hacer de Ibiza un destino referente en turismo deportivo, consolidando el binomio Ibiza-deporte, hemos declarado de Interés Turístico y dotado de un plan de actuación de promoción específica las ocho pruebas deportivas que son la punta de lanza de los eventos que se celebran en la isla: Santa Eulària-Ibiza Marathon, Ruta de la Sal, Vuelta a Ibiza MTB, Ibiza Media Maratón, Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, Ibiza Trail Maratón, Ibiza Half Triathlon y 3 Días Trail Ibiza. El impacto mediático y económico de estas pruebas demuestran que Ibiza es una isla preparada para acoger eventos de primer orden a nivel internacional y quiero aprovechar para agradecer a los organizadores y voluntarios de estas pruebas su empeño y dedicación. Tras un año de parón por la pandemia, estas pruebas han regresado en 2021 con más energía que nunca, augurando un 2022 lleno de éxitos. El Consell de Ibiza estará a su lado, como lo estamos al de tantas pruebas deportivas que se organizan en la isla y que, aunque a menor escala, demuestran que el amplio abanico de disciplinas deportivas que se practican cuentan con aficionados y organizadores implicados que llevan el nombre de Ibiza a lo más alto. Gracias a todos por vuestro ejemplo y por ayudarnos en este logro.

A nivel de infraestructuras, hemos mejorado todas las instalaciones deportivas insulares: hemos arreglado la cubierta de Can Coix, resolviendo un problema de goteras que se lastraba desde hace años; hemos iniciado la adecuación de los boxes del Hipódromo de Sant Rafel, dotándolo también de un nuevo sistema de emisión en directo de las carreras, así como de maquinaria para el mantenimiento de la pista de carreras; hemos habilitado una pista de salto, una reclamación también de la federación de Hípica a la que hemos atendido; estamos adecuando las instalaciones del polideportivo de sa Blanca Dona en una primera fase para acoger a equipos de liga nacional, con nuevas gradas, un video marcador de grandes dimensiones y un sistema de publicidad digital perimetral al terreno de juego; sobre la mesa tenemos ya la redacción del proyecto de un pabellón insular para disciplinas deportivas como la gimnasia rítmica o de contacto.

En cuanto al Parc Motor, otra de las reclamaciones históricas de los pilotos de la isla, tenemos ya el proyecto ejecutivo y estamos pendientes de que se resuelvan los condicionantes de acceso a sa Coma por parte de la conselleria balear de Movilidad.

A todo este listado de objetivos conseguidos, sumamos que hemos recuperado las revisiones médicas a deportistas en edad escolar, con la novedad de un control en podología, para detectar problemas posturales y en la pisada en edades tempranas y poder darles solución lo antes posible. Hemos puesto en marcha el Circuito de Deporte Inclusivo, que ya está celebrando la segunda edición con gran éxito de participación y cooperación de los clubes.

Cada semana, realizamos recepciones oficiales a los deportistas ibicencos que han hecho podio en competiciones nacionales, europeas o internacionales, mostrando nuestro agradecimiento y orgullo por su excepcional trabajo. Y hemos reforzado la comunicación e información sobre el deporte en nuestra isla con un nuevo canal en el que se realizan entrevistas a nuestros deportistas destacados, Ibiza Sport, y en breve pondremos en marcha una nueva web que será el portal actualizado de toda la actividad deportiva de la isla, con apartados para todos los clubes y federaciones de la isla.

Todo lo relatado es una muestra del trabajo que estamos realizando en materia deportiva, y aunque nos queda mucho por hacer, hemos sentado las bases de una manera de hacer que responde a las necesidades del deporte en la isla: escuchar, atender y actuar. Así es como estamos, con trabajo constante, resolviendo los problemas del deporte insular y ofreciendo nuevas oportunidades. Ésa es nuestra manera de trabajar: solucionar, no poner trabas, como hicieron otros. Donde antes había impagos, ahora hay tranquilidad, donde antes había crispación, ahora hay ilusión, donde antes había obstáculos, ahora hay un horizonte lleno de esperanza.

Quiero agradecer a las directivas, a los clubes, a los organizadores, entrenadores, deportistas profesionales y de base, árbitros, médicos deportivos, patrocinadores, encargados de mantenimiento de las instalaciones, aficionados, a los miembros del departamento de Deportes del Consell Insular de Ibiza… a todos, en general, los que colaboráis para hacer grande el deporte en Ibiza, todo el esfuerzo e ilusión que estáis demostrando.

Todos juntos vamos a hacer de 2022 un año para recordar. ¡Fuerza y éxitos!