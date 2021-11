Réquiem por un grifo ibicenco

Si yo fuera un grifo y mi amo me permitiera la cosa esa del libre albedrío, ¡ay qué ilusión!, Ibiza sería el último rincón donde echaría raíces en una tubería de la red de agua potable. Cualquier otro lugar me valdría. Pero esta isla no, por favor. Caería muy malito, comido vivo por las casi coladas de cal y sal que arrastran sus aguas, con mis válvulas de cierre hechas trizas y goteando sin parar cual niño mocoso. Eso o taponado de cal hasta los tuétanos, más obstruido que el cañón de un trabuco. Me abrirían la espita entonces y no soltaría ni gota a causa del nudo calcáreo que se me habría hecho dentro. Acabar tus días calcificado es el futuro inmediato que le aguarda a todo vivo y chorreante grifo en la isla mayor de las Pitiusas. Y en la menor, ni te cuento. Te vas de grifo allí y regresas hecho un Cristo.

Pero tranquilos, no asustarse, ya he vuelto a mi persona, aunque no necesariamente a la cordura. Solo era que me había tomado la libertad de ponerme en modo grifo (de verdad que no duele), que el lector sintiera en sus carnes la ansiedad que les provocan lugares como Ibiza a estas domésticas criaturas nuestras de trato dócil que, tan fielmente, proveen de agua −y de facturas varias de fontanería− nuestros hogares. Pedazo de invento los grifos, oye. La fuente consiguió antaño domesticar el agua al servicio del espacio público de la comunidad. Pero el grifo, el eslabón superior, amaestrarla a fin de privatizar su uso.

Sin embargo, tan ingeniosa colonización del agua causa masivas bajas en la isla, territorio de bravura y solera caliza sin igual, muy hostil con las cañerías. Ibiza es la Stalingrado de los grifos, caen como moscas. Dicho de otro modo: Ibiza, paraíso de fontaneros (no fiscal, ojo). Pocos rincones con más futuro para su oficio. Un reto continuo. Podrían venir barcos enteros cargados de ellos desde la Península, con sus llaves grifas y sus simpáticos alicates de pico de loro a sus espaldas, y no parar de arder sus móviles día y noche. Cuentan en la Associació que algunos fontaneros requieren ayuda psicológica, pues algunas de las llamadas que reciben estos profesionales son realmente angustiosas. Como esta, según me relataron:

«Oiga, que el grifo de la bañera se nos va… Solo suelta ya un hilillo con arenilla parda… Nos mira y no nos habla, el pobre. Ni al niño reconoce. Y eso que baña a la criatura todas las tardes. Parece que tiene un sarpullido por los residuos del agua de aquí. ¡Venga pronto que se está convirtiendo en un zombi de sal!».

Para cuando llega por fin el fontanero y lo examina, no hay nada que hacer. Menea con gesto grave la cabeza: sabe que el grifo está ya fiambre y ha expirado su último óxido. Mas al implorarle los amos con lágrimas en los ojos que lo reanime a toda costa, sin mucha convicción, dice: «Bueno… que sea por el niño, no lo vamos a dejar sin baño. Queda un último remedio. Pero… cuidado, les va a costar un dinero, les aviso». «¡Lo que sea!», le suplica la familia a coro. Muy ceremonialmente saca entonces un líquido de un frasco misterioso, todo en inglés, y se lo aplica al grifo dándole un masaje concienzudo, localizado en especial en la válvula. La familia contiene el aliento. Hasta el niño y la tele han dejado de porfiar. «Huele a ensalada. ¿Qué es?», se atreve alguien a preguntar, observando hipnotizado el frasco. «Vi-na-gre», contesta orgulloso el fontanero, pronunciando con deleite cada sílaba. «Es lo último. Carísimo», sentencia. «¡Oh!», exclaman admirados.

Pasan los minutos y el grifo no reacciona. Justo a punto de tirar la toalla, el fontanero lo nota temblar. Después, el sonido de un borborigmo metálico, para luego acabar expulsando por su caño granos de sal y cal amalgamada: pura calderilla geológica de las entrañas de la isla. Lo gordo, el pedrusco, queda en las cañerías, pero eso ya no lo mueve ni un ingeniero hidráulico con dinamita.

«¡Ha vuelto!», grita la familia entre risas y lágrimas. Mientras, el fontanero prepara la factura. Su móvil −qué trasto más agresivo en modo calculadora, oye− escupe cifras que meten miedo.

Antes de irse, les suelta desde la puerta: «De momento, tira. Hoy, que descanse, usen el bidet. Mañana volveré y le echaré más de esto», y señala el frasco. La familia entera, esquilmada por el sablazo, niega con la cabeza, niño incluido. «Pero yo de ustedes», prosigue el fontanero, «me lo llevaría una temporada a Madrid de vacaciones, que se recupere, si no… El agua allá, por la cosa esa de la piedra de granito de la sierra, es más blanda». ¿Madrid? ¿Más fontanero? ¿Cómo lo van a pagar?

Al día siguiente, muy cerca de allí, un vagabundo hurga con una vara en el contenedor y topa con algo metálico. «¡Un grifo!», exclama contento. Pero cuando lo coge nota que está helado. «Otro que ya no lo cuenta».