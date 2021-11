Falta de planificación en las infraestructuras deportivas del Consell Insular

Desde el Grupo Socialista del Consell Insular de Ibiza celebramos la rectificación por parte del equipo de gobierno con el anuncio de la puesta en marcha de un proyecto para cubrir las pistas polideportivas exteriores de Es Raspallar. Anuncio que llega un año después de que Partido Popular y Cs del Consell votaran en contra de la moción del PSOE en la que se proponía esta importante actuación.

Como ya expusimos en el Pleno celebrado el mes de septiembre del año pasado, entendemos que es urgente iniciar las actuaciones que permitan la construcción de un pabellón cubierto en Es Raspallar para dar respuesta a la demanda deportiva existente año tras año, buscando la posibilidad de que nuestros clubes y escuelas deportivas puedan incrementar sus horas de entrenamiento y que toda la actividad deportiva se pueda desarrollar en instalaciones adecuadas.

Hecha la rectificación y aceptada, finalmente, la propuesta del PSOE, ahora deseamos y confiamos que se tengan en cuenta las opiniones y sugerencias de las entidades deportivas y de los diferentes agentes que van a intervenir en la posterior utilización de la instalación. Son ellos y ellas quienes conocen los principales usos y necesidades de la misma, por lo que es de gran importancia su colaboración en la planificación y desarrollo del proyecto para evitar posteriores deficiencias, ineficiencias y desatinos. Este debe ser un proyecto que dé cabida a todo el deporte de sala y que solvente en parte el déficit de horarios de entrenamiento y competición existentes.

Porque las instalaciones deportivas deben ser consensuadas, fruto del análisis y la reflexión. Deben estar integradas en un plan estratégico de infraestructuras deportivas, que analice, ordene, defina y especifique los objetivos. Objetivos que deben formar parte de un plan de conjunto, con un diagnóstico previo y donde se definan las prioridades a atender. Que contemple medidas de mantenimiento y mejora de las existentes, así como un estudio de las necesidades futuras a medio y largo plazo, porque cuando se construye una infraestructura deportiva hay que hacerlo con la premisa de que sea suficiente para la demanda existente, pero siendo conscientes de que la práctica deportiva genera más demanda de espacios deportivos.

De no ser así, volveremos a cometer los errores de la política deportiva de parches del equipo de gobierno del señor Vicent Marí en el Consell Insular de Ibiza, con inversiones en infraestructuras deportivas basadas en la intuición de las aparentes necesidades deportivas. Con una visión simplista y clientelista, que por su concepción y diseño poco pensados generan un sobre coste de dinero público injustificado y devienen insuficientes en poco tiempo.

Ahí tenemos los ejemplos de las obras del pabellón de Sa Pedrera, al no prever reforzar el parquet recién instalado para instalar gradas supletorias para aumentar su capacidad. Después de tener 18 meses cerrado el pabellón, solventar esta falta de previsión nos costará 60.000 euros. O la decisión política de no instalar parquet en el pabellón de Sa Blanca Dona, que impide que la instalación deportiva con mayor capacidad de espectadores de nuestra isla no pueda albergar competiciones o eventos de todas las disciplinas del deporte de sala. O el desatino en el contrato para el suministro de equipamiento deportivo para el polideportivo de Sa Blanca Dona, en el que se solicita el suministro e instalación de un juego de dos canastas plegables con motor trasero ancladas al techo, cuando las normas de competición de la FEB dicen que las canastas a partir de LEB Plata deben estar ancladas al suelo. Extremo que los responsables del departamento de Deportes del equipo de gobierno de este Consell Insular desconocían y que hacen que esta importante inversión económica no sirva para albergar encuentros o eventos de baloncesto de primer nivel.

En definitiva una política deportiva por parte del Consell Insular del señor Vicent Marí en materia de infraestructuras deportivas en la que nadie sabe a dónde vamos, ya que no existe un estudio de las necesidades de mejora de las mismas, ni una previsión ni planificación de la construcción de futuras instalaciones. Con un responsable del departamento de Deportes, el señor Salvador Losa, a quien cuando se le pregunta por el Plan estratégico de infraestructuras deportivas y las actuaciones y proyectos que incluye se limita a responder que «sí», que tienen «proyectos», pero que no los van a contar «para que no estemos todo el día encima preguntando por ellos». Un equipo de gobierno del Consell Insular de Ibiza, además, que no ha realizado ninguna inversión en lo que llevamos de legislatura para el mantenimiento, mejora o construcción de nuevas instalaciones deportivas en los municipios.

Bienvenida sea la rectificación y la aceptación de la propuesta del PSOE de nuevo pabellón en Es Raspallar, pero no caigamos en los mismos errores de los últimos dos años. Urge una planificación seria, empezando por este nuevo equipamiento, para que se ponga al servicio de las necesidades de los deportes de sala. De lo contrario, en poco tiempo volveremos a lamentar nuevas y graves equivocaciones por parte del actual equipo de gobierno del Consell de Ibiza en la gestión de las infraestructuras deportivas insulares.