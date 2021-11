Estamos bien

Ni la oposición de la derecha ni las discrepancias del PSOE han conseguido parar la insistencia de Unidas Podemos para poner en marcha la ley de vivienda estatal. A principios del mes pasado conocimos por fin la guinda de los presupuestos para este 2022. La presión constante, finalmente, ha hecho su efecto y ha conseguido descongelar el acuerdo para tramitar la ley de vivienda.

Y es que, desde principios de legislatura, dejamos bien claro que era la única forma de que el pacto de coalición funcionase. En Unidas Podemos tenemos la manía de buscar verdaderas soluciones y mejoras de la vida cotidiana, empezando por el mayor drama que padecemos desde jóvenes a menos jóvenes, y es el de la vivienda. Crecer en España es sinónimo de aceptar que para asumir el precio de una vivienda tienes que destinar tus ahorros, futuros ahorros y un par de préstamos más para conseguir el acceso a una hipoteca que te sentencie a una vida de deudas. Sin embargo, en Ibiza, nuestra querida isla y paraíso, esta historia cambia, y ¡sorpresa!, no es a mejor.

Cuando eres ibicenco o ibicenca, ya sea de procedencia o de residencia, te enfrentas a todo lo anterior, y ni aún así, consigues acceder a una vivienda. Un par de años de dedicación y con suerte, acabas encontrando un piso de alquiler de una única habitación por más de 800 euros al mes y tres meses de fianza, ¡Ah!, que no se olvide, posiblemente también tendrás un ‘extra’ que asumir los meses de verano, que en esta isla tan preciada es temporada turística y los precios suben hasta en el alquiler, y claro, que tengas familia y tres hijos no implica que tu precio no vaya a subir también.

Y luego vendrán los compis del PP a insinuar que no aplicarán la ley de vivienda estatal.. que no es la solución, ¿No es la solución una vivienda asequible? ¿Limitar los precios? ¿Evitar que se especule con el derecho a una vivienda digna? La Ley de vivienda tiene que contemplar la regulación de los precios del alquiler porque la Constitución lo recoge como un derecho fundamental y porque la mayoría de personas de este país así lo entendemos. La vivienda es un derecho, y no como se puede contemplar como un bien de mercado, como ustedes piensan, y no es porque se nos antoje a nosotros, es porque nuestro país lo necesita.

Hemos puesto sobre la mesa la primera ley de vivienda de toda la democracia, una norma a favor de la gente, de la sociedad. Una normativa que no busca estar contra el mercado, sino acompañarlo y plantar cara a la especulación y el abuso. Vamos a poner en orden el mercado de la vivienda de una vez, por todas y por todos.

El pasado octubre, el PP ibicenco propuso a pleno un ‘decálogo para abaratar el precio de la vivienda’, una propuesta que no dice más que reducir el número de

VPO, que según ellos, eso ayuda al acceso a la vivienda, y sus políticas de siempre, más construcción y más descuentos para grandes tenedores.

Y me pregunto, ¿eso en qué beneficia a las familias? ¿En qué medida de lo posible parece ser una victoria facilitar más construcción sabiendo que hay miles de viviendas vacías en Ibiza? ¿Cómo les parece digno presentar a pleno una propuesta para reducir la dotación obligatoria de VPO en Ibiza? ¿Saben que estamos a la cola de España?

La media de VPO en la Unión Europea son de unas 8 viviendas sociales por cada 100 habitantes, y la de España de 0.9, y en Ibiza esta cifra baja hasta las 0.049 viviendas por cada 100 habitantes. ¿Y ustedes creen que es positivo reducir el porcentaje a destinar? Si en nuestra isla se dedicase la mitad de las viviendas vacías actuales a VPO, el problema se solucionaría. Las familias tendrían donde vivir sin sufrir de subida de precios constantes o de amenazas de desahucio.

Sinceramente, no sé dónde pretende llegar el Partido Popular con sus propuestas anticuadas y basadas en la explotación del territorio, pero lo que sí sabemos es que actualmente existen leyes de vivienda aplicadas en más de seis países europeos para regular el precio del alquiler o facilitar el acceso a compra.

Si en Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Suiza o incluso Austria ha funcionado y controlar el mercado ha generado hasta futuras expropiaciones masivas de vivienda, ¿En qué modelo se basan para justificar que la ley fracasará?