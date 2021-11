Marx tuvo un yerno cubano de origen francés que se llamaba Paul Lafargue, y que es el autor de ‘El derecho a la pereza’. En este libro, Lafargue corregía a su suegro y ponía en cuestión la sacralización del trabajo por parte del marxismo clásico, que consideraba que el trabajo te daba dignidad, que los trabajadores serían los dueños del mundo y que el trabajo es lo que te hace persona, en definitiva. Fiel al tópico de la indolencia caribeña, Lafargue rebatía ese principio y negaba la mayor: amar el trabajo es como amar a tu carcelero. Nada parecido a la felicidad puede surgir del trabajo. Como afirma también Yuval Harari en ‘Sapiens’, a partir del neolítico los humanos nos convertimos en ‘esclavos del trigo’ y abandonamos la arcadia feliz de los cazadores-recolectores: perdimos esperanza de vida y nos volvimos menos sanos y más infelices. Dice Lafargue que los antiguos griegos consideraban que para filosofar es indispensable no tener ningún oficio manual, y que la zozobra de tener que buscarse la vida y trabajar imposibilita el pensamiento, ya que este requiere calma y tiempo para la divagación. Bueno, ¿a santo de qué os suelto este rollo? Pues para anunciar que en breve me voy de vacaciones y que no pienso dar palo al agua. Queda dicho.