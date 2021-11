Los mil de Pilí

Lo sorprendente es su educación ambiental y su capacidad de entender las dificultades que un recorrido de este tipo, adaptado a los humanos, tiene para un animal como este. Aquí es donde eso que dicen de ellos ‘que son inteligentes’ se demuestra con creces. Ni un mal gesto, ni una salida de tono (ladrido gratuito) con aquellos congéneres que desde detrás de muros o puertas la increpaban por pasar por sus territorios. Nada, incluso tengo que decir que en Boñar (León) se permitió el mayor de los desprecios ante un ‘chico de buen ver’ que la saludó. Imagino que ese día, después de más de 20 kms de humano y no sé cuantos de can, no estaba para lisonjas o requiebros... hay peregrinos que se ganan la compostela y otros se la dan a 105 kilómetros por el Camino pijo...