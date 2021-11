Falta de aparcamiento en Ibiza

La verdad es que nos hemos divertido bastante, bueno, lo que hemos podido pues a nuestra edad ya no se puede desvariar mucho, en fin. Cuento todo esto porque en mi trabajo anterior por motivos de trabajo me fijaba en las señales de las calzadas y de las aceras y mi sorpresa cuando vi una rectangular con la incorporación de la señal de prohibido estacionar, y con un letrero indicando, solamente permitido a los residentes ‘Reservado para los residentes’, me quedé con la boca abierta que solo pudieran estacionar y aparcar residentes, pues sí señor alcalde, solo a residentes y las líneas de la calzada pintadas de rojo y donde no hay espacio para aparcamientos se habilita un espacio de aparcamiento gratuito para los vecinos. No como usted, que quiere a los residentes que aparquen al otro lado de la E-10 y vayan a sus casas andando o en bus. Lo que está haciendo en Ibiza con las aceras es una tremenda tontería, sí está bien que se ensanchen donde no haya espacio suficiente para pasar tres o cuatro personas, pero cuántos metros son necesarios, dos metros no son suficientes, cuántos metros sobran en la avenida de España desde el Consell hasta Vara del Rey y en cambio el tráfico apenas puede uno ponerse al lado de otro vehículo, ¿pero la culpa de todo esto lo tienen los coches, las motos no, verdad? Y encima no contribuyen al ayuntamiento, es lo que uno no entiende, si los coches pagan su impuesto de circulación como las motos que pagan el suyo, por qué los coches han de pagar el aparcamiento y las motos no. No somos todos iguales ante la ley y ante todos. Por qué unos sí y otros no, o todos iguales o nada. Otro día hablaré de la guarrería que quiere hacer en Isidoro Macabich.