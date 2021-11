Sant Antoni, abocado al cambio

THace unos días tuve ocasión de tomar café con un empresario que posee diversos bares y restaurantes en Sant Antoni. Me confesó que la de 2021 ha sido la mejor temporada en muchos años. Sus negocios se han llenado y la facturación ha crecido como la espuma, aliviando los resultados de años anteriores, que fueron notablemente peores, incluido 2019. No es, ni mucho menos, el primero que me revela estas impresiones. Al preguntarle por la causa de esta buenaventura, no lo dudó un instante: el cambio en el perfil del turista que ha llegado al municipio este verano.

Los jóvenes ingleses habituales, que en su mayoría llegaban atraídos por la fiesta y el alcohol barato, este verano han tenido muchas más restricciones para viajar por la pandemia y, los pocos que lo han hecho, han compartido el pueblo con holandeses, franceses, alemanes e italianos, con un comportamiento más tranquilo y, a veces, incluso familiar. Desde los ochenta, cuando Sant Antoni aún era una pequeña colonia de turistas escandinavos y de otras nacionalidades, la localidad no había vuelto a respirar esta atmósfera próspera y esperanzadora.

Lo sorprendente es que este inesperado incremento de la actividad en la oferta complementaria se ha producido con muchos menos hoteles abiertos en el municipio: 48 frente a los 80 que operaron en 2019. ¿Cómo es posible entonces que los bares y restaurantes del pueblo se hayan llenado día sí y día también, con solo el 60% de la planta hotelera funcionando? Solo caben dos posibilidades: o los turistas que han llegado frecuentan mucho más la generalidad de los establecimientos y, por tanto, son más beneficiosos para el conjunto de la economía santantoniense que la muchachada inglesa, o se han dejado caer por la localidad un mayor número de turistas alojados en otras áreas de la isla, aprovechando que en Sant Antoni se ha respirado una atmósfera más tranquila. Tal vez incluso una mezcla de ambas cosas; nadie lo sabe a ciencia cierta.

Sin embargo, sea por la razón que fuere, si algo nos ha dejado meridianamente claro este atípico verano es que el turismo de desfase tal vez beneficie a unos pocos, pero constituye un lastre demasiado pesado para el conjunto de la localidad. Sant Antoni inició hace algunos años un proceso de cambio y renovación que va dejando cada vez más obsoleto el modelo turístico que ha imperado en los últimos treinta o cuarenta años. La planta hotelera, con importantes inversiones por parte de los empresarios, se está renovando en una apuesta por la calidad que no encaja con un pueblo tomado por las hordas etílicas que antes se podían ver de madrugada en el West End y ahora discurren a pleno día por la playa de s’Arenal.

Uno de los iconos del turismo anglosajón de desfase, el hotel Piscis Park, prosigue su proceso de renovación integral y tiene prevista su apertura para la temporada que viene, a finales de mayo, con una calificación de cuatro estrellas, frente a las dos que tenía antes. Por el centro del pueblo, asimismo, proliferan los alojamientos de calidad y algunos hoteleros llevan ya décadas esforzándose para desestacionalizar impulsando el turismo deportivo. A ello se suma la apertura de nuevos restaurantes y la renovación de otros, el éxito registrado en los últimos años por la gastronomía, con el único establecimiento con estrella Michelín de la isla, y la aparición de comercios y boutiques, enfocados a un cliente distinto y de perfil más variado.

La gran preocupación

de este empresario y de otros con los que él ha establecido contacto, incluidos algunos muy representativos de la localidad, es qué va a ocurrir el año que viene. ¿Se volverá a las andadas con el modelo británico de balconing o se asentará esta variedad de nacionalidades, que ha traído bonanza a la inmensa mayoría de negocios del pueblo? Antaño, plantearse cambiar el modelo turístico de Sant Antoni era como asomarse a un oscuro abismo. Ahora ya sabemos que, si se corta de raíz, otro turismo más sostenible y beneficioso para el conjunto del pueblo le sustituye.

Sin embargo, para que esta tendencia funcione y se asiente, tienen que cambiar muchas cosas: la primera, limitar el desmadre y la procesión etílica en s’Arenal y en el paseo, y reconvertir zonas degradas como el West End en entornos bonitos, interesantes y atractivos, tal y como se ha debatido y aparentemente se ha apostado, sin que de momento se perciban avances. Aunque hay un lobby involucionista que trata de impedirlo, el camino parece claro. El ocio tiene que dejar de ser omnipresente y volver a representar un complemento, una experiencia más, como las playas, el mar, la gastronomía, los pueblos o las compras.

Sant Antoni y todas esas empresas y familias que ya han apostado por ello, así como los residentes, lo merecen.

@xescuprats