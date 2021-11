El protagonista no era el rei Neptú, ni el mural farcit de fotografies de partisans i partisanes caduti durant la Segona Guerra Mundial; el protagonista era Orlando. El dissabte al matí, la Piazza Maggiore de Bolonya tenia estesa al bell mig una xarxa atapeïda de punt de ganxo multicolor, tricotada i capitanejada per dones. «Vieni, scegli la tua coperta e fai un’offerta», deien les organitzadores d’aquesta associació, que porta el nom del llibre considerat el més brillant i transgressor de Virginia Woolf. Tota la recaptació va destinada a ajudar les dones italianes víctimes de violència masclista.

Els ‘uncinetto’, ‘drappo’ i ‘coperta’ eixen de casa tots els caps de setmana per a llençar al món un SOS travat amb puntades, lligat de múltiples nusos fets per milers de dits disciplinats d’infinitat de mans infatigables, que mai no s’aturen i mai no s’aturaran. Aquesta és la consigna. Les dones bolonyeses hi han entreverat la llana i el cotó amb l’amargura, la persistència, la constància i la concentració necessàries que han de tenir totes les dones maltractades per a poder sobreviure i aconseguir una quotidianitat confortable, feta també de seda i de perlé, suau i agradable al tacte, com les seues mantetes. L’actitud que mantenen en aquesta batalla és absolutament ferma i inalterable però sense duresa, al dente.

Aquesta associació feminista té més de quaranta anys d’història i ha creat, entre altres coses, la Biblioteca italiana delle Donne, que va néixer a finals dels anys setanta, gràcies a un projecte desenvolupat per l’Associació Orlando, una associació de dones actives en la investigació i en la política, que aleshores va fundar una institució autònoma per a promoure la cultura feminista i la presència de les dones en la vida pública. La biblioteca és la més gran d’àmbit nacional on només hi ha llibres escrits per dones o llibres d’assaig escrits per homes que parlen de dones.

Orlando haguera pogut escriure i publicar en qualsevol de les dues modalitats de la Biblioteca italiana delle Donne; i també haguera pogut fer o comprar un d’aquells ‘uncinetto’, mentre passejava, qualsevol dissabte al matí, després de fer-se l’espresso.