El Don Pepe i el PP

Aquests dies, des del PP s’ha donat un altre salt al buit, sense pirueta, cutre. Han pensat que fora bo recollir signatures en el seu viciat recolzament als veïns del Don Pepe. Sembla esperpèntic que es pugui jugar amb un tema com aquest, per treure redit polític, quan l’assumpte és tant meridianament clar. És que algú pot pensar que a qualsevol gestor públic li agrada passar per això? Qui voldria haver de fer fora de ca seva ningú? Però és que no hi ha més remei. Potser algú vol fer creure que des de l’ajuntament van a picar l’edifici, a obrir esquerdes, a tirar sostres, a rebentar columnes. Però la veritat és més senzilla. Qui va construir l’edifici, no tenia intenció que aquest durés molt més de 50 anys. Si busquen un culpable, ja saben a on buscar. Jo seria el primer en sortir d’allà correns i buscar-me la vida, perquè això, la vida, és tot el que necessito per tirar endavant. Si els tècnics, que no els polítics, ho tenen tant clar, jo no trigaria a passar pàgina. Però com sempre, hi ha voltors, ara ensumant el tuf d’un edifici en descomposició, fent bandera de la seva ruïna, remenant a les nafres de gent que ha perdut ca seva i allargant la seva agonia. Però és que el que hi ha en joc és la vida de molta gent, o si volen, la seva mort. Per això em sembla indecent aquest joc brut que ja dura massa. Acabam de celebrar Tots Sants (Halloween per alguns).

Als signants d’aquests desgavell, els convidaria a passar una nit al Don Pepe. Portin als seus fills, l’experiència es perfila inigualable. Suor freda i estremiments a cada cop de tro. Total, l’únic que pot passar, és que morin tots.