El Consell y la regulación de los alquileres

«La regulación del precio de los alquileres no funcionará en Ibiza», sentencia el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, que plantea otra solución que también proponen otros sectores que defienden las reglas sacrosantas del mercado, y su capacidad para autorregularse: actualizar los planeamientos urbanísticos, liberar suelo para urbanizar y construir más viviendas. Pero si los nuevos edificios se siguen destinando de forma masiva al alquiler turístico, tampoco bajarán los precios ni aumentará la oferta para los residentes y trabajadores de temporada. Y dado el enorme y dramático problema de vivienda que existe en Ibiza, ¿cuántos edificios se deberían levantar para que esa nueva oferta tuviera efecto sobre el mercado del alquiler? No olvidemos que Ibiza es una isla pequeña y el territorio se agota. Aquí no hay un problema de falta de vivienda: el problema es que gran parte de ellas se alquilan sólo en verano a turistas para lograr astronómicos beneficios. El resto del año muchos pisos permanecen cerrados. «Las cosas valen lo que valen, lo que la gente está dispuesta a pagar», asevera Juan, que con esa breve frase manifiesta una preocupante falta de empatía y sensibilidad hacia las personas que malviven en cuchitriles a precio de chalet, se ven obligadas a compartir casa o no pueden plantearse un proyecto vital independiente. Una vivienda en Ibiza no puede valer lo que vale, porque es una losa para demasiados ciudadanos.