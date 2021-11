Una de las noches en que más me he reído en mi vida fue en una cena en el piso de José Manuel Piña en es Pratet -a base de patés y quesos, porque él no cocinó nunca, tanto que en todos los años en que vivió allí no fue necesario cambiar la bombona de butano-. Entre copas de vino y tostadas untadas fue desgranando toda su retahíla de chascarrillos, chismes y anécdotas surrealistas hasta desencajar las mandíbulas. Piña era un ser especial, entre la ingenuidad y la ironía. Un despistado crónico, aunque era imposible saber si sus despistes eran reales o fruto de su prodigiosa imaginación para sorprender y no dejar nunca indiferente a nadie. Una imaginación que ponía de manifiesto día tras día en sus artículos. Aún hoy, cuando me pongo a escribir y siento el pánico de la cajita del ordenador en blanco, pienso en él y en cómo era capaz de componer una columna de opinión diaria durante años. Siempre con su prosa ágil, su inteligencia, sus comparaciones clavadas, sus elegantes estocadas y un finísimo sentido del humor. Ahora que se ha ido para siempre prefiero olvidar el triste final y recordar su alegría, todas esas anécdotas que aún cuento, sus carcajadas brutales, su pasión por la letra y por la música, su cariño... Hasta siempre, compañero.