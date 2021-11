Sé que voy por buen camino. Lo siento. No es sencillo el tener esta cuestión clara, pero la vida te regala señales. Sin duda, la más palpable de que no ando equivocada sucedió hace unos días cuando al no dejar que una chica se viese expuesta a estar equivocada, me insultó. Les pongo en situación: dos colas para pagar, una en metálico y con tarjeta, y otra solo para tarjeta. Yo iba a pagar con tarjeta y tras esperar unos segundos tras la susodicha y comprobar que ella lo iba a hacer en metálico y al estar el otro espacio del mostrador sin nadie, me desplacé hasta allí. Creí haber cometido los siete pecados capitales multiplicados por tres. Pensé explicarme, justificar mi movimiento, pero evidentemente la chica no estaba por la labor de escuchar, más bien de improperar y demostrar ser bien conocedora de un lenguaje que me queda muy por encima. Así que, sin más, me miré la punta de los zapatos, respiré y le cedí el paso. No pudo pagar, no llevaba tarjeta, pero supongo que su orgasmo interno debió ser mayor que la vergüenza que recorría mi espalda. Creo que le regale cachitos de felicidad y por eso sé que voy por buen camino. Ánimo.