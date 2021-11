Igualtat de gènere i democràcia

Fa menys de cent anys que, a l’Estat espanyol, les dones poden votar. Fa poc més d’un segle, les sufragistes estaven en ple auge a determinats països d’Europa i d’Amèrica del Nord, i maldaven per aconseguir que la mitja part de la Humanitat que no podia votar pogués fer-ho. A d’altres indrets del planeta Terra no podia votar quasi ningú, i encara no es platejava la qüestió. Passat un segle, des del meu punt de vista, un dels grans hàndicaps que continua tenint la democràcia té a veure amb el biaix de gènere.

Faig aquestes consideracions quan s’estan intentant renovar alguns alts tribunals de l’Estat (alguns dels quals són pròpiament tribunals i d’altres són engendres de mal encaixar en un sistema democràtic), i quan encara no s’ha aconseguir de renovar el Consell General del Poder Judicial (caducat fa més de tres anys, però en plena activitat inconstitucional).

Ja he fet referència, en aquesta mateixa tribuna, al rigorós estudi de Damià del Clot titulat Lawfare (Voliana Edicions), que estudia detalladament com funciona l’ús polític de la Justícia i les implicacions que té sobre el sistema democràtic. Com que l’autor no deixa cap dels aspectes fonamentals del tema a què es refereix, també diu alguna cosa sobre el biaix de gènere a les més altes instàncies del poder judicial. Actualment, si no vaig errat d’osques, al Regne d’Espanya, a la base, hi ha més jutgesses que no jutges. Però al Tribunal Suprem, al Constitucional, o a la cúpula del Consell General de Poder Judicial, la presència masculina supera el vuitanta per cent.

Aquesta xacra no constitueix una exclusiva del sistema judicial, sinó que la podem fer extensiva a qualsevol ordre de la societat nostrada: a l’àmbit de l’Economia, per exemple. La dona s’ha incorporat plenament al mercat laboral, no en igualtat de condicions amb l’home, certament. Però és un fet que les dones, a principis del segle XXI, tenen tendència a treballar. Ara bé, a qualsevol categoria, classe i condició d’empreses, a mesura que es va pujant cap amunt hi ha tendència a trobar-hi més mascles i menys dones. I a les cúpules, si fa no fa, a les grans empreses i corporacions, passa quelcom semblant a allò que trobam entre els jutges.

Per intentar explicar aquest biaix amb un mínim de rigor, objectivitat i bona direcció dels raonaments, hauríem de fer referència a elements biològics i psicològics dels quals no ens podem ocupar en una columna d’aquestes característiques i dimensions. Sí que ens podem referir, en qualsevol cas, a uns aspectes que veig claríssims i que més o manco es podria contribuir a corregir-los: els aspectes culturals. Des de l’Educació, des dels mitjans de comunicació de masses, des del món de la cultura, es pot treballar per avançar cap a la igualtat de gènere, en primer lloc, llimant les arestes que diferencien una certa ‘cultura masculina’ de la femenina i que obturen el pas cap a una ‘cultura humana’ compartida. Una d’aquestes arestes, sense cap mena de dubte, té a veure amb l’agressivitat. Els homes tenim tendència a ser més agressius, i les dones, en general, tenen tendència a rebutjar l’agressivitat i a mirar de resoldre les controvèrsies de manera més suau, més tranquil·la, més pacífica.

Aquest factor, que algú podria interpretar com a favorable a les dones, els treu possibilitats a l’hora de competir, per exemple, per alts càrrecs. He pogut observar directament, i fa ben poc, situacions en què alguna dona rebutjava pledejar per un determinat lloc perquè entre els seus competidors (homes) n’hi havia que no feien cap tipus de fàstic a l’hora de mostrar actituds agressives, dures, poc escrupoloses amb el tracte més o menys afable i cordial. Per no haver-se d’enfrontar a situacions de violència, aquestes dones preferien deixar el pas a algú altre (home) que no haver de suportar el malestar, la incomoditat i la pressió psicològica que suposa sotmetre’s a aquest tipus de situació.

Perquè la democràcia funcioni realment, no basta que tant homes com dones puguin votar. No basta que tant homes com dones puguin presentar-se a les eleccions. No basta que mascles i femelles, sobre el paper, puguin ocupar igualment llocs de responsabilitat. Fa falta també que uns i altres se sentin igual de còmodes a l’hora de pledejar per determinades posicions, que uns i altres puguin competir a l’arena política, econòmica, judicial, etc, en igualtat de condicions.

I hem de treballar per aconseguir-ho si no volem que el cavernari caçador de bisonts, amb la tranca a la mà i els ullals esmolats, tregui la cresta cada vegada que s’ha d’ocupar una cadira en un lloc important.