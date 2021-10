La plaza del Parque, ¿el nuevo West?

No son la mayoría de los bares, sino los cafres... y el Ayuntamiento, que ha permitido o hasta alentado la degradación de la plaza del Parque, transformada por las noches en una barra de alcohol, petas o lo que se tercie al aire libre. Aquí tenemos la fiesta y la trastienda. De madrugada el vocerío y los cánticos de los borrachos son ensordecedores, algún local tiene por costumbre tirar el vidrio poco antes de la hora de cerrar, a las 3 o 3.30, y no faltan jornadas en las que el camión de la basura se suma al estruendo viniendo a las tantas a recogerlo. En las cajas de madera donde se deposita papel y cartón, y que huelen a rayos, se meten a veces los yonquis, y las placas de acero Corten que instaló Vila para minimizar el impacto visual de los contenedores que hay junto a las murallas se han convertido en urinario público. Nuestro día a día. Muchos de mis vecinos se levantan temprano para trabajar o llevar a los niños al cole... y ya no pueden más. Luisa, la de abajo, que dice que hasta se le ha olvidado el color del uniforme de los municipales del tiempo que hace que no los ve, me comenta que se están planteando incluso acciones reivindicativas ante los oídos sordos frente a las quejas de un Consistorio que nos está haciendo la vida cada vez más difícil, pero yo no me hago ilusiones. Hace tiempo que Vila entregó sus barrios históricos al turismo, el ocio y la especulación, y los vecinos somos meros figurantes de un parque temático sin derechos. Les estorbamos.