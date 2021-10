Ni a derechas ni a izquierdas

Cuando no es la forma es el fondo, el caso es que este Gobierno no da una a derechas. Ojo con las segundas interpretaciones, no dar una a derechas carece de significado político en el viejo y universal simbolismo de considerar uno de los lados mejor que el otro. O perseguir socialmente a los zurdos, como la historia consagra, frente a los diestros. En la tradición cabalística, en cambio, la mano derecha de Dios simboliza la piedad y la izquierda, la justicia. Bueno, pues según esto último, se podría decir que el Gobierno tampoco da una a izquierdas por la propensión que la justicia tiene a contradecirle.