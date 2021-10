En lo que se refiere a la buena gestión de nuestro territorio y de sus aguas –somos islas-, en Ibiza vamos a remolque de Formentera. Y tal vez, ni eso. Pienso que no ha tenido el eco que merece el encuentro de ‘Mediterranean Posidonia Wetwork’ (MPN) que ha tenido lugar en la Pitiusa menor y que ya tuvo un primer capítulo en Grecia hace dos años. Más de sesenta especialistas de once países y universidades han intentado buscar estrategias que puedan implementarse a nivel europeo y propiciar una política que proteja de forma efectiva la posidonia oceánica. Habrá que ver en qué se concreta. En cualquier caso, nos jugamos demasiado en ello y no parece que en Ibiza nos lo tomemos demasiado en serio. Durante demasiados años hemos sido excesivamente tolerantes con el despropósito que suponen los anclajes sobre las praderas submarinas. Un tácito ‘todo por el turismo’ raya la complicidad con el trasiego de tantísimo yate. Incluso hoy -cuando cabe reconocer que algo sí se hace para frenar el desmadre- la reacción que tenemos sigue siendo tímida y timorata.

Y no se trata ya de que la posidonia sea Patrimonio de la Humanidad –motivo sobrado para que la vigilancia de los anclajes sea estricta-, se trata de algo mucho más serio, que se ha repetido por activa y pasiva y a lo que no hemos hecho ni puñetero caso. Me temo que aún no nos creemos lo que los biólogos marinos nos vienen repitiendo desde hace años, que la calidad de nuestras aguas, de nuestra atmósfera y de nuestros arenales, depende exclusivamente de la posidonia. A partir de aquí, la vigilancia debería ser estricta. Ha pasado ya el tiempo de los consejos, ruegos y avisos. Son demasiados los navegantes que se pasan por el arco de triunfo las recomendaciones que se vienen haciendo. Ignoro si el problema que tenemos está en que las leyes no nos permiten medidas coercitivas efectivas, caso de multas que realmente se cobren y que levanten ampollas. Si es así, habrá que dejarse el resuello en conseguirlo. Nos va mucho en ello.