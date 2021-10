La chica casi se espanta, dado que por mis gestos y rictus bien pude parecer que estaba estreñido o que tenía urgencias evacuatorias. Puse cara de circunstancias. No, o sea, quiero decir que puse la cara de esa circunstancia, la circunstancia de ser de una ciudad, querer ayudar a alguien de fuera a encontrar algo y no tener ni idea. Ahora va a resultar que no conozco mi ciudad. El edificio de la foto del móvil de la chica era distinguido y como clásico, no era uno más. Por fuerza tenía que haberlo visto antes. La chica se alejó. Tal vez se fue pensando que había dado con otro foráneo o con un despistado. De pronto, sin yo mismo saber por qué, le grité: «Esto es Málaga».

Pero la chica ya se había puesto unos cascos y no me oyó. Sí me oyó un señor muy atildado que me respondió: «No, si te parece es Sebastopol, canijo». No supe qué decir. A punto estuve de darle las gracias, no todos los días alguien te llama canijo. Aunque fuera un modismo, una expresión hecha. Otro día escribiremos de la siempre simpática y atenta gente a la que no se le escapa un solo gramo que engordes.

Fue entonces cuando en lugar de ir a trabajar me fui a buscar el edificio, la calle en cuestión. Me fui a buscar mi ciudad. Sus calles y hoteles y apartamentos. Me fui a fundirme con ella y a tomar notas. Y una cerveza. Y ahora estoy pensando en hacerme guía turístico. Y en encontrar a la chica y resarcirla del mal sabor de boca, no vaya a pensar que todos los nativos estamos en la inopia.