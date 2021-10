Mamotretos y «momentos históricos»

Con los días históricos pasa como con los bienes patrimonio de la humanidad, hay tantos que ya no les damos importancia. Hasta no hace mucho, solo se consideraban dignos de pasar a la historia momentos cruciales como el desembarco de Normandía, la Revolución Rusa, la independencia de la India o el 11 S, pero ahora, amigo lector, cualquier minucia entra con alegría en la categoría de trascendental. El otro día, sin ir más lejos, en la inauguración (con su cinta y todo) de la pasarela que salva el segundo cinturón de ronda y permite cruzar de Puig d’en Valls a Vila y viceversa, las autoridades calificarón esa apertura de «momento histórico». A ver, lo histórico en esta isla sería que no se diseñaran scalextric absurdos. Rotondas, peraltes, curvas y túneles, fruto de mentes calenturientas de ingenieros alentados por políticos mediocres, dividen pueblos y complican la vida de los peatones. Después hay que volver a gastarse montañas de dinero público en construir mamotretos, digo puentes, por todas partes para algo tan simple como pasar de un lado a otro. Con el tiempo, esas estructuras se oxidan y se deterioran y la gente sigue cruzando por donde no debe y jugándose el tipo. Día histórico va a ser ese en el que una administración sepa algo de diseño vial.