Ibiza en bicicleta

Las propuestas que viene haciendo la plataforma ‘A Vila en Bici’ son de sentido común. Tardarán más o menos en materializarse, pero saldrán adelante porque las cuatro ruedas hace tiempo que amenazan con colapsar la ciudad que hoy, desde el punto de vista viario y de movilidad, es un auténtico despropósito. Los propietarios de coches somos los primeros que tendríamos que estar a favor de que el Consistorio priorice el uso de la bicicleta y el patín eléctrico; y también exigir que se creen de una puñetera vez los estacionamientos perimetrales necesarios, con una tarifa baja, de manera que la ciudad se libere del demencial aparcamiento que soportamos. Las calles de la ciudad no estaban pensadas para la circulación que tienen ni para el estrangulamiento que provocan los aparcamientos. ¡Hay que sacar los coches de la ciudad!

Me repito y no dejaré de hacerlo. Prácticamente todo el subsuelo de la primera Ronda, desde la rotonda de ses Figueretes a la de Talamanca, en el momento que la avenida de la Pau y la E-10 se conviertan en vial urbano, debería tener toda una secuencia de aparcamientos, los que hagan falta, para que la ciudad se libere de tantísimo automóvil. Quien venga en coche a la ciudad podría dejarlo en tales estacionamientos, sacar la bici o el patín del portaequipajes y circular por la ciudad sin dar la murga con los tubos de escape y con la ocupación de las calles que ahora tenemos. Las calles son para callejear, para poderlas caminar. Hoy no existe ciudad que no esté embarcada en la creación de carriles bici. Los estacionamientos urbanos tendrían que quedar limitados a operaciones puntuales justificadas. Y la circulación de vehículos debería ser la imprescindible, la de las ambulancias, policía, limpieza, etc. ¿Se imaginan una ciudad sin coches, o casi sin coches? Sería otra ciudad. Más amable y habitable. Con la introducción de la bicicleta, por otra parte, no descubrimos el Mediterráneo. En la ciudad que muchos recordamos, el vehículo dominante era la bicicleta. Y todos estábamos contentos.