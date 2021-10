Cuando llegó el agente, la ambulancia ya había tomado posesión del lugar, rodeada de vecinos curiosos, y su luz azulada rebotaba en balcones y farolas. Al parecer, a su madre se le había parado el corazón mientras regaba unos geranios que tenía en el corral y había caído fulminada. Solo le dio tiempo a apretar el botón de la teleasistencia. El agente le dijo que lo sentía, el silencio volvió al teléfono y a mi amigo se le rompió el corazón.

Salió del trabajo corriendo, me explicó, y avisó a su hermana, que no sabía nada. A partir de ahí ya se sabe: el juez, el retén fúnebre, llamar a los familiares, la esquela, la iglesia, pedir los días de permiso e intentar empequeñecer una información que había explotado como un coche bomba en todo su ser. Empequeñecer para integrar.

Pasaron las horas y los trámites y entonces, justo entonces, sucedió. Un mensaje de voz se coló entre ese barullo con un pitido fuerte y chirriante. ‘Mensaje de voz de mamá’, se podía leer. El vuelco de corazón y la angustia en la garganta fue todo uno durante unos instantes. ‘Mensaje de voz de mamá’ volvió a leer. Con manos temblorosas marcó el número del contestador y se acercó el teléfono al oído: ‘Enrique, cariño, a ver, que nunca te encuentro. Cuando tengas un momento llámame porque tengo que saber si vas a venir el sábado a comer o qué vas a hacer al final. Es que si vienes compraré para hacer una paella pero si no, yo me apaño con lo que tengo, que me hice hervido el otro día y me sobró. Otra cosa, Enrique, que si no se me olvida, apúntatelo tú: el martes tengo cita en el ambulatorio. ¿Tú me podrías acercar? Ale, un beso’» y el sonido de unos besos en el auricular. Desde ese momento, me contó mi amigo, había escuchado el mensaje en bucle hasta 33 veces y su mayor angustia ahora era borrarlo por error, que se perdiera en el ciberespacio para siempre y con ello perder la voz de ella también. Lo escuchaba por la noche al dormir y al levantarse por la mañana. Tenemos fotos de nuestros seres queridos, en papel o en digital, pero, ¿quién conservará su voz en nuestra memoria cuando ya no estén? La pregunta que me hizo al inicio del café se quedó sin respuesta y los dos, con el corazón encogido, regresamos a la sala número 7, la de la tía Amparo. Allí nos sentamos y, en silencio, pusimos de nuevo el contestador. ‘Enrique, cariño...’.