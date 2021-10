Los Beatles, el canario y la cinta BASF

El primer soporte musical del que tengo un recuerdo es una cinta de casete de color azul hiriente marca BASF con grabaciones de los Beatles acompañados por un canario. No se trata de una pieza de coleccionista, una de esas joyas inencontrables que se venden a precio de oro en las subastas de internet. Mi padre, que era un musicómano loco, había grabado una recopilación de los que consideraba sus mejores temas utilizando la vieja técnica de poner el casete grabador delante del reproductor, ya que la revolucionaria doble pletina, que años después cambió para siempre los ruidos y los silencios del hogar, aún no se había inventado. Cuando el señor Felipe se entregaba a estas labores nos mandaba callar a todos con gestos enérgicos de sus manos y en casa se hacía un silencio polar. Poníamos la mesa a cámara lenta intentando que los cubiertos no chocaran con los platos, pero al canario no había forma de hacerle callar. Años después del fallecimiento del pájaro, que no fue sustituido por razones obvias, sus trinos seguían acompañando a los de John, Paul, George y Ringo en aquella vieja casete que sonaba los sábados mientras desayunábamos sopas de pan con chorizo y torreznos, las preferidas de mi padre, todos a una en la sartén.