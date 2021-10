‘Au revoir’, «presi»

No sería lógico escribir cada semana ‘Desde la Mola’ y no dedicar el de esta semana a Alejandra Ferrer o “presi”, como prefieran. No pretendo analizar su gestión porque no me corresponde a mí, ni tengo ganas de ello, tampoco sería imparcial. No toca una hagiografía, porque aún no está escrito el final (cuánta justificación, pensarán con razón algunos). Solo pretendo reflejar lo que ha sido una relación personal en estos años desde que por primera vez la vi actuar en un acto del Consell, no recuerdo exactamente si fue el 2008 o ya en el 10, siendo consellera de Turismo. Aquel discurso, directo, bien construido, me pareció de una coherencia brutal con la experiencia (corta por entonces que yo tenía con Formentera) sobre el turismo y su idiosincrasia de la isla. A partir de ahí he seguido, por proximidad vecinal, su carrera y he podido corroborar que aquella mujer de apariencia frágil, era ante todo un portento de voluntades (lo cual está fuera de toda duda, ni siquiera razonable). En toda trayectoria de las personas que han tenido responsabilidades hay luces y sombras especialmente en el ejercicio de la política. Ya he dicho que no soy imparcial. Pero a mi modo de entender su actuación, contiene más luces que sombras. Lo digo porque la he visto crecer en cercanía a los problemas comunes de muchos ciudadanos. Pasó, a mi entender, de un cierto distanciamiento natural o de alguna parte de su propia timidez a desarrollar lo que se conoce como “espada corta” en las relaciones personales que cambió la opinión de personas de mi entorno. Ha sido fundamental para muchos su presencia activa en todo este tiempo de pandemia que no era fácil de gestionar. Sus apariciones públicas, incluso las críticas con otras administraciones, en defensa de los intereses comunes a todos los sectores de Formentera, trazaron un camino de cierta tranquilidad ante los tiempos convulsos que nos ha tocado vivir y especialmente en un lugar donde la dependencia del turismo (el sector más castigado por el covid) es casi total. Son en esas situaciones, algunas extremas, donde personas con “los pies calientes y la cabeza fría” (reza el refranero español) demuestran por qué han llegado hasta aquí por méritos propios y no por designación divina (no es el caso). Ahora deja paso a Ana Juan la responsabilidad máxima del Consell como cabeza visible (bienvenida). Para Alejandra ese paseo hasta el faro de la Mola (ya sin la púrpura) está más que merecido. Au revoir, “presi”.