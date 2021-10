Joan Riera cuida els malats

Joan Rierra i Ripoll -amb voluntat i vocació hereditària controla i absolutament la terrassa de Ca n’Alfredo-no només és expert en gastronomia popular i eivissenca. També/també i quan la realitat ho justifica sap actuar, i molt bé, de metge, de persona aquella que acut a l’auxili quan a a l’esmentat lloc de de dinars i de sopars alguns dels seus més fidels clients -més de 40 anys al servei de la causa- es troba o aproximadament en no molt bones condicions de salut. Res de greu per fortuna. Indigestió vulgar i mediocre. Així les coses el poeta emèrit per la gràcia de Déu i repartidor de pizza a domicili per qüestions diguem d’irregularitats estomacals apareix sobre l’escenari en condicions inferiors i feble de defenses. Algú maleït virus li pica l’interior. Però tranquil, bon lector, tranquil, no és el maleït virus que tan de moda está els darrers anys. Joan Riera capta de seguida la situació,la comprèn i decideix ajudar el malmés autor de ‘Marnie i les dones del Charlote’ i ordena al departament de cuina que prepari un bon plat d’arrós blanc que és l’ aliment indicat per aquesta situaciói estomacal. Dit i fet i la bella Rosa -no voldria oblidarme’n de na Catrina- li serveix la medicina que pot tornar vitalitat al poeta ara en hores baixes. La formula assoleix l’èxit desitjat i el somriure torna a la cara de l’afectat. Sí, Joan Riera és un bon metge que cuida als seus clients malalts.