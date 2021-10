Qui tem Greta Thunberg?

Greta Thunberg, la jove activista contra el canvi climàtic, és com el xiquet del conte «El vestit nou de l’emperador», que diu en veu alta allò que els líders mundials callen: que si no desactivem la bomba de temps sobrevindrà la catàstrofe ambiental i «no hi ha planeta B». Molta xerrameca sobre emissions zero i economia verda, però quasi nus en accions ambientals. «Trenta anys de bla, bla, bla», retreia Greta als governants dies enrere. Un tsunami de promeses que s’emporta el vent. El problema es diu capitalisme salvatge, que no frenaran els actuals dirigents, ocupats en oferir bones paraules i donar esperances: els dos paranys on han caigut sempre les persones. Les paraules com analgèsic i promeses de futur per anestesiar les urgències del present. Així s’explica aquesta societat patxorruda i en calma com una bassa d’oli. Ja ho advertia Althusser: en la lluita política i ideològica les paraules són armes i també calmants. D’això es tracta? De paraules com a placebos per mantindre en calma el ramat?