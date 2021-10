Modelo Formentera

A veces el lleno no es garantía para el éxito a largo plazo. Seguramente no daremos con la piedra filosofal que determine qué es realmente lo que precisamos para una isla acorde con aquello que nos imaginamos en su día y que ha cambiado de forma evidente, poniendo sobre la mesa las virtudes o carencias del modelo actual... Aunque la experiencia me dice que nada será igual después de dos años de’sostenerla y no enmendarla’. En fin, reflexiones de una cena en el Camino, a 700 kms de Formentera.