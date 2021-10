A los VIP de Ibiza les sobran VIP en Ibiza

En Ibiza hay demasiados VIP (sic) y mucho lujo. No lo digo yo, que podría, porque se me abren las carnes cuando veo la tontería que campa por mis playas de infancia, pero vaya, que esta vez no lo he dicho yo, lo ha dicho Jade Jagger. «Ahora hay mucho lujo, demasiados VIP en los clubs, en el ocio y en general», responde en una entrevista en Diario de Ibiza cuando Juan Suárez le pregunta por los cambios que ha experimentado en las últimas décadas la isla en la que la diseñadora vivió durante años y crió a sus hijos. Leo. Releo. Vuelvo a leer. Y cortocircuito. WTF! ¿En serio? Para aclararlo. Resulta que una persona que ha vuelto a la isla para presentar un conjunto de coctelería que ella misma define como «un artículo de lujo especial» y «único» y que asegura que le gusta «hacer cosas que tengan que ver con la joyería, los artículos de lujo y lifestyle» considera que en Ibiza sobra todo ello. Traduciendo: que los ricos con alma hippy prefieren ser poquitos en la isla, que ellos sí pueden disfrutar de la Ibiza bohemia y cosmopolita, pero otros como ellos no. Será que lo de estar en un rincón inaccesible rodeados de los yates de los demás le resta «magia» a la isla. ¡Bienvenidos a nuestro mundo!