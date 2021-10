Tal vez las de la mujer que no hace nada porque ya ha hecho un crucigrama. A lo mejor las del joven que lee un libro y que por eso que tiene el hábito de leer sabe resolver crucigramas. Quizás haya sido el señor que mira el móvil, que sigue mirándolo. O, claro, un cliente anterior. Me dieron ganas de proponer al camarero que abrieramos una comisión de investigación. Pero bastante tenía él con abrir un bote de mermelada que se le resistía. Aunque no es descartable que hubiera sido él el que hubiera resuelto el crucigrama. O el cocinero, que digo yo que habrá un cocinero, si no no sé quién estaba preparando los desayunos. Tentado estuve de gritar de pronto: ¡yunque de Platero! O ¡canción canaria! Por ver si en un acto reflejo alguno me respondía.

El crucigrama resuelto. Tal vez el que lo haya hecho esté ahora resolviendo un expediente, mirando unas bujías, vendiendo fruta, alegando en un pleito o paseando y dando de comer a las palomas. O en su casa. Pensando en quién será el que coja el periódico y se lleve la sorpresa minúscula de que el crucigrama ya está resuelto. En qué cara pondrá ese sujeto. O sea, yo. O sea, otro dentro de un rato. El crucigrama estará ya hecho, sí. Pero mi columna, también, pensé para mis adentros. Y mis afueras.