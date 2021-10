Los Kinks y la tortilla de patatas

Muchos tenemos canciones e incluso discos asociados no solo a momentos, sino a personas, imágenes, olores o sabores. Yo tengo las canciones de los Kinks, que he vuelto a escuchar en las últimas semanas, asociadas al sabor de la tortilla de patatas. Todo viene de una mañana de esas heladoras y soleadas madrileñas en las que iba a la autoescuela Ópera, en la que estudiaba para sacarme el carné de conducir. Después de una clase entera sin atropellar a nadie me di una vuelta por la calle Arenal. Me compré un arpa de boca en la Unión Musical, subí a Escridiscos y, tras mucho hurgar en las cajas, salí de la tienda con el ‘Live at Kelvin Hall’ de los Kinks bajo el brazo, su primer disco en directo. Para rematar la jornada me di un humilde homenaje con un pincho en la Espinheira, una pequeña taberna gallega que había en una bocacalle de Arenal en la que servían una tortilla maravillosa casi deconstruida, como un sedoso revuelto de huevos de campo con crujientes patatas de su tierra, que saboreé mientras acariciaba la carpeta y leía los créditos del disco. Luego, de vuelta a casa, solo en un vagón del Metro, estrené el arpa de boca y me hice un profundo corte en el labio, pero los Kinks, menos mal, me siguen sabiendo hoy más a tortilla que a sangre.