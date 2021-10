Parón pandémico

Casi nunca las cosas son blanco o negro, existen los grises. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que el cerrojo de la pandemia vulneró los derechos constitucionales de los diputados al reducir la actividad de la Cámara baja y propiciar que el Gobierno actuase mediante decretos que negaban la actividad política. Eso no quiere decir, sin embargo, que la protesta de la derecha más radical estuviese acertada en promover en cierto sentido el negacionismo frente a las vacunas. Está claro que si no fuera por ellas la situación en estos momentos sería bastante más complicada de lo que es y los ciudadanos estaríamos expuestos a los contagios. El negacionismo del covid es una de las teorías estúpidas de este siglo, no hay forma inteligente de sustentarla y supone además un peligro innecesario para la salud pública. El Gobierno, que inicialmente actuó con una negligencia pasmosa en la crisis sanitaria, supo reponerse hasta el punto de que España presenta unos buenos índices de vacunación con respecto a otros países. No digamos ya el caso de Asturias, con un 85 por ciento de inmunizados, algo que no se puede dejar de valorar en lo que concierne al Ejecutivo del Principado. Los ciudadanos tenemos que saber valorar este tipo de actuaciones para poderle exigir a la Administración que se emplee como es debido.

Entre la exaltación de la libertad y el comedimiento, creo que nos hemos inclinado por la presión del miedo. Posiblemente ese miedo le haya ganado la batalla a la temeridad y, por ese motivo, las mascarillas sigan imperando hasta el último minuto en las calles, cuando incluso el Gobierno las abolió creo que en junio. No resulta fácil desentrañar esa propensión al sometimiento que va más allá de las órdenes aunque se trate de españoles acostumbrados a que la tiranía descanse en una cama hasta que el dictador se extingue. Pedimos flexibilidad, pero a veces cuando los políticos no se mueven es porque estamos parados.