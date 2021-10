Un primer paso en sa Penya

Que los polis formen parte del vecindario en el epicentro de la marginalidad del barrio no deja de ser un insólito, atrevido y oportuno experimento. Nada que ver con las visitas esporádicas de vigilancia que los agentes hacían. Para los malos de la película aquellas incursiones eran un ‘si te he visto, no me acuerdo’. Tener a los agentes en la puerta de al lado como vecinos es otra cosa. O debería serlo. Aún así, la situación me recuerda una grabación que hace unos días me envió al móvil un amigo. Un gato trata de perseguir a un ratón que, sorprendentemente, se revuelve y acaba persiguiendo al gato con tanta furia que el morrongo sale a escape descolocado. Esperemos que nuestros voluntariosos policías, como los mininos, no tengan que recular, puedan cumplir su misión y consigan el efecto disuasorio que se busca y el respeto que cabe esperar de su presencia. Si funciona –y tendría que funcionar- habremos ganado terreno. Y una cierta esperanza.