Vulcanólogos

Los venezolanos cambian de moneda. La nueva se llama bolívar digital y tiene seis ceros menos que la anterior. ¡Madre mía! me he dicho cuando lo he oído en las noticias. Por otro lado, el volcán de La Palma ni descansa ni deja hacerlo. No me puedo imaginar el desasosiego que esta situación tiene que estar provocando a nuestros palmeros. Cuando creen que lo peor ha pasado, tienen que pasar a temer que lo peor puede estar por llegar y, mientras, los expertos en volcanes se multiplican. Hay muchísimos. No me deja de sorprender la cantidad de personas que llevaban tiempo, por profesión, esperando a que a alguna de nuestras montañas le saliera una boca y explosionara. ¿Y todo este tiempo a qué se han dedicado?, oí decir el otro día en una cafetería. Vuelvo a reivindicar lo maravilloso que es el ser humano.