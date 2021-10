-Pero si ibas a matricularte en pilates -ha dicho mi mujer al ver el papel de la inscripción sobre la mesa.

-Estaban cubiertas todas las plazas -he mentido con sentimiento de culpa al notar que no me creía. Nunca me cree cuando la miento.

En realidad, he pensado más tarde, no soy supersticioso: me lo hago, me hago el supersticioso como me hago el hipocondríaco. ¿Por qué? Creo que por no decepcionar a mi familia, que está convencida de que soy ambas cosas. He contrariado desde niño muchos deseos propios por miedo a decepcionar, primero a mis padres, luego a mis profesores, más tarde a mis amigos, a mis novias… Si lo medito a fondo, he vivido para satisfacer a los demás, me he vaciado en los demás, he aplazado todos los deseos personales para una época mítica, que nunca llega, en la que por fin podré hacer lo que a mí me dé la gana.

Pues bien, tras decidir poner fin a esta situación injusta, he descolgado el teléfono y he llamado al espacio deportivo al objeto de cambiar el yoga por el pilates. Pero cuando he escuchado el “diga”, he sido atacado por un movimiento de aprensión que me ha impedido hacerlo. A lo mejor sí soy un poco supersticioso.