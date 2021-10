La fractura abierta entre varios clubes deportivos del municipio de Ibiza a consecuencia del convenio firmado por el Ayuntamiento y la UD Ibiza para el uso exclusivo de instalaciones deportivas en Can Misses ha terminado salpicando a usuarios y profesionales como Paco Serra, que se ha visto obligado a renunciar a su puesto de entrenador en el club celeste por no someterse a la orden de no ejercitarse, a título particular y en su tiempo libre, en las pistas de atletismo y al cobijo de Toni Roig, presidente del CA Pitiús. El ultimátum lanzado por la entidad que preside Amadeo Salvo para no confraternizar con ‘el enemigo’ crea un peligroso precedente en el deporte ibicenco, pues se empieza chantajeando a un trabajador y se termina prohibiendo a los chavales juntarse con según qué compañeros o acudir a un determinado evento en función de qué club lo organice. El primer equipo de la UD Ibiza está despertando una ilusión inédita entre la afición por sus méritos deportivos, esto es incuestionable y beneficioso para la isla, pero hay actitudes y procedimientos por parte del club que están generando desconfianza y malestar en otros muchos colectivos que también merecen respeto. Los medios de comunicación locales, entre ellos.