La limitación de coches que PP atacó y a la que luego se sumó

Septiembre de 2018, etapa de preparativos para las elecciones del 2019, lanzamos una de nuestras bazas más importantes de cara a la siguiente legislatura: la limitación de vehículos en la isla de Ibiza. Un modelo valiente que se asemeje al de Formentera, pero que vaya más allá, una limitación que por fin atienda a las necesidades de la ciudadanía y del medioambiente.

El PP, en manos de Vicent Roig, aprovecha la tertulia de Bona Nit Pitiusas para tachar la idea de limitar la entrada de vehículos como ‘utópica’. Dos años más tarde, se sube al carro y lanzan la misma idea en el pleno de política general de julio del 2021. “Vicent Marí ha anunciado esta mañana que la institución pedirá al Govern balear ‘una propuesta legislativa’ para limitar el número de vehículos que entran en la isla”.

Absoluto estupor. En Unidas Podemos llevamos trabajando esta medida desde el 2018, acorde con los informes medioambientales y de masificación turística desde diferentes asociaciones y fundaciones ibicencas o baleares, y lo seguimos defendiendo incluso cuando el conseller del PP nos gritaba que ‘eso no era para Ibiza’. El mismo que ahora lleva en el Consell el área de gestión ambiental. El chiste se cuenta solo.

Nuestra medida se canceló, omitió y pisoteó mientras se presentaba, y se volvió a repetir durante el pleno ordinario de este septiembre. El Consell d’Ibiza manejado por el PP ibicenco se negó a comprometerse a que la limitación sea aplicada para todos los vehículos, por ahora, solo la valoran en coches de alquiler y autocaravanas. ¿Acaso los coches privados desde la península no generan tráfico? ¿No son una amenaza también para nuestro medio ambiente? ¿Solo lo son las autocaravanas?

Primero, ponen sobre la mesa la medida, y después, discrepan en que se aplique a todos los vehículos, que por cierto, desde Podemos no paramos de preguntarnos... ¿Ya no es utópica esta propuesta, señor Roig? ¿Ya no le asusta ponerlo en bandeja?

La limitación de vehículos es un tema que hay que abordar con valentía y de forma conjunta. Hay que saber a lo que nos enfrentamos, se debe conocer el número real de vehículos privados, de las flotas de alquiler, y atender a los informes medioambientales, y no hablamos de los del 2018, sino de informes actuales que valoren el impacto de la pandemia y de la etapa previa a ella, en 2019.

El equipo de gobierno se excusó en que ‘no hay estudios que avalen aplicar la limitación a todos los vehículos’, pero entonces, ¿en qué se basan para solo valorar a autocaravanas y coches de alquiler? La sostenibilidad del negocio de vehículos comienza por dar prioridad a los insulares, no a los beneficios de las grandes empresas, ni al turismo de masas, ni a la destrucción y la contaminación de Ibiza.

Además, si no tenemos estudios con un enfoque actual e imparcial, ¿a qué esperan para llevarlos a cabo? ¿A que termine la legislatura? ¿Pretenden sacar la bandera de la limitación de vehículos sin hacer estudios actuales, incluso con el impacto post-pandemia, sobre la capacidad de Ibiza? Unidas Podemos pidió en el pleno un estudio sobre la capacidad de acogida, no solo para la ciudadanía, sino para valorar los recursos naturales y ver la presión que nuestra isla puede soportar. No necesitamos excusas, necesitamos que se tomen medidas inmediatas.

Puede que sea una tarea laberíntica, pero no es imposible. Tenemos que preservar la sostenibilidad económica y medioambiental realizando una limitación integral y justa. No con una limitación que proteja a los grandes especuladores de la isla.

Antonio Saucedo | Conseller de Unidas Podemos en Consell d’Eivissa