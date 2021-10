El PP de Sant Antoni vive en una realidad paralela

Sant Antoni está muy bien» afirmó el alcalde en el pasado pleno de septiembre. Acto seguido empiezo a enumerar en mi mente: un turismo de borrachera, prostitución en las calles céntricas, peleas y batallas campales, embarcaciones sin control destrozando las costas, y con ello la posidonia.

La suciedad y el ruido impregnan toda la ciudad en verano, día y noche, dificultando que los trabajadores y trabajadoras disfruten de paz en su domicilio, acompañado del incesante tráfico que paraliza las carreteras para acceder al municipio… y a todo esto aún tenemos que sumar la deuda millonaria que generó la mala gestión del Ayuntamiento de Sant Antoni por parte del PP y arregló el primer gobierno progresista de la historia del municipio. ¿Esto es estar bien? No creo que piense lo mismo la ciudadanía.

Aunque bueno, ahora todo cobra algo de sentido, con razón llevamos tantos años sufriendo estás problemáticas, porque para el PP eso significa que «Sant Antoni está bien». Esto demuestra que ellos no creen que Sant Antoni merezca más, no creen que tenemos mucho más que ofrecer que el turismo de excesos de siempre, no creen que Sant Antoni pueda atraer un tipo de turismo sostenible, como es el turismo familiar o el deportivo. Simplemente creen que debemos tragar con el Sant Antoni de siempre, el que tiene como piedra angular el desenfreno del West hasta que salga el sol.