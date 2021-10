En Sant Josep las mascotas son basura

Quien ha perdido a una mascota conoce el dolor inconsolable de decirles adiós. Por eso, quien haya ideado la nueva ordenanza de tenencia de animales del municipio de Sant Josep no tiene corazón. Sólo a una persona desalmada y con la empatía de un botijo se le puede pasar por la cabeza y dejar por escrito en una norma municipal que las mascotas, el día que nos abandonen, van al contenedor. Con los desechos. Sales a tirar la basura y al perro. O al gato. O a cualquier querido animal alado, escamoso o con vejiga natatoria con el que hayas compartido tu vida. Da igual que hayan sido tus compañeros más fieles, que te hayan mirado como no lo ha hecho un humado, comprendido sin palabras, hecho reír después de un día duro, lamido la frente cuando tenías fiebre, sacado a pasear cuando no tenías ganas de nada, defendido de indeseables que miraban tu bolso con aviesas intenciones... Da igual. El día que se van, te tragas las lágrimas, ignoras tu corazón destrozado y a la basura con ellos. Aún tengo callos de cavar la última cama de mi leal Nixon. Y siento ganas de vomitar sólo con pensar en la idea de que Mina, vermutera, saltaolas, arrocera, trotabosques, técnica de calidad de camas y sofás, payasa y encantadora de humanos, pueda acabar en un contenedor de basura. Ella nunca lo haría.