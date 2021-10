Las edades del hombre

Ya nos estamos tirando a la yugular sin atender al contexto. Es ver las imágenes del ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá con lo de la necesidad de «un cambio cultural en España» para trabajar cada vez más entre los 55 y los 75 años y comprender su postura. Responde el hombre a las preguntas del diario Ara repantingado en un sofá, cómodo, encantado con su vida: «Yo es que no migraría del también ministerio de Migraciones ni en veinte años», nos grita su lenguaje corporal. Dice Escrivá que «en estas edades, por razones demográficas y de calidad de vida, se puede trabajar más», mientras busca recostarse un poco más en el respaldo acolchado. Cabe imaginar que si en lugar de en el diván de la actualidad se encontrase cargando cajas de pescado en un refrigerador gigante, conduciendo un taxi, vigilando de pie derecho la puerta de un supermercado, o empujando camillas en un hospital público no le saldría decir que «España es una anomalía», sino algo como «qué día más largo, a ver si se acaba de una puñetera vez y me tiro en el sofá con los pies en alto como el ministro Escrivá». Qué prisa tenéis, panda de vagos. El hombre en la flor de su vida política que a su alrededor solo ve cotizantes con ganas de convertirse en pensionistas no se está refiriendo en sus digresiones a las edades de personas como albañiles, mineros, pescadores, limpiadoras de hotel, camareras o repartidores, sino a sus pares. Abogados, profesores de universidad, jueces caducados pero nunca desalojados y funcionarios podrían si quisieran mantenerse en sus puestos y sacar este país adelante como campeones.