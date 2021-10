La pluja li contava/la teva mort,

la pluja li contava/com has mort sol...

(Salvador Espriu

‘Petita cançó de la teva mort’)

De sobte -darrers dies de l’estiu, incipient, fràgil llum tardorenca- es mor l’amic. És mor Toni Galiana, tan entranyable sempre, tan seductor sempre mentre a l’altra banda de la barra, a les taules de la terrassa, et servia un excel·lent gelat de xocolata. O un blanc i negre. O... Delícies estiuenques quan sobre el port antic els primers vaixells de la temporada, J.J. Sister, Ciudad de Ibiza, Mallorca, motors encesos a la vora del norai atracaven al moll de visitants i de turistes. Era l’escenari perfecte, l’escenografia tàctil i adaptada al lloc dels pastissos i dels gelats anomenats per sempre més ‘Los valencianos’, un clàssic de la nostra Ibiza moderna i contemporània. I l’ombra sempre de Toni Galiana. En aquells anys -quan el poeta emèrit per la gràcia de Déu parla d’aquells anys és l’evocació puríssima dels seixanta mitificats sempre i a tot hora- un grup d’amics, adolescents de sal en la forma i en la flor, cap el tard ens aplegaven a la vora d’un espai d’oci i encanteri a la recerca àvida d’un bon, excel·lent gelat diversificat en els colors i en els sabors de penetració i dolçor. D’aquella gent, bona gent, alguns han desaparegut al llarg del camí. La mort vigila, controla el paisatge. Ara, tot just fa dos dies, vigilava, controlava la presència encara viva de l’amic. De l’amic Toni Galiana. Temps era temps.