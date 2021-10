34 años de Festival y Concurso

Linde Grossmann, concertista y catedrática de piano de la Universidad de las Artes de Berlín (Alemania), recomendó a su alumno Hehuan Yu (Zhejiang, China, 25 años) que se presentara al XXIV Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2021. Conquistó el Primer Premio.

Lyudmila Roshchina, Artista del Pueblo de la Federación Rusa y profesora en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú (Rusia), aconsejó a su alumno Dmitrii Nekhoroshev (Tambov, Rusia, 26 años) que asistiera al certamen. Logró el Segundo Premio.

El profesor Clemens Rave de la Escuela Estatal de Música de Münster (Alemania) sugirió a su alumno Zeyu Huang (Guangdong, China, 27 años) que acudiese al Concurso. Consiguió el Tercer Premio.

Miguel Fernández Llamazares, director del Festival de Música Española de León, recomendó a Máximo Klyetsun (Braga, Portugal, 15 años) que mostrara su talento en Ibiza. Obtuvo el Primer Premio juvenil.

Leonel Morales, profesor de piano de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, impulsó a su alumno Manuel Mărgineanu (nacido en Toledo, España, de nacionalidad rumana, 14 años) para que tocara su mejor repertorio en Ibiza. Ganó el Segundo Premio Juvenil.

Josep Romero, director del Conservatorio Profesional de Música de Mallorca, aconsejó a Maties Tramullas Saavedra (Palma de Mallorca, España, 16 años) que mostrara su talento en Ibiza. Alcanzó el Tercer Premio Juvenil.

Y así podríamos seguir con la extensa lista de galardonados del palmarés de premios especiales del Concurso. Vínculos humanos, empatía, talento y muchas referencias internacionales que tienen su meta en Ibiza, su objetivo en el Concurso Internacional de Piano que lleva el nombre de nuestra querida isla. Así, una edición más, comprobamos que, desde hace muchos años, el mundo del piano y del talento juvenil artístico internacional tienen puesta la mirada en Ibiza. Se ha generado una “marca Ibiza”. El Festival Internacional de Música y el Concurso Internacional de Piano de Ibiza han formado parte de la vida de muchas personas que ya no están, de otras que es su presente y de muchas más para las que supone el arranque de su trayectoria vital. Por ejemplo, aún no somos capaces de asimilar que hemos superado los 1.000 concursantes que han venido de todos los rincones del mundo a nuestro pequeño hogar, registro que confirma que el Concurso es, desde hace muchos años, de todos. Ahí reside la generosidad, la garantía y la singularidad.

Defendemos un modelo sostenible en el tiempo, educativo, formativo, cultural y excepcional, tranquilo y sin estridencias, que se sostiene gracias al convencimiento de muchas instituciones, empresas y particulares.

Gracias a todos por estos 34 años y 24 ediciones de apoyo colectivo y generosidad. Gracias por este convencimiento general sobre el que resulta fácil organizar, seguir y soñar entre todos. Gracias al Consell d’Ibiza, Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Institut d’Estudis Baleàrics (conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears), Fundación Mundo en Armonía, Azuline Hotel, Aqualia, Erwin Bechtold, Ca n’Anneta-Bar Anita (familia Noguera), Las Dalias (familia Marí), Construcciones Tercero (familia Tercero Díaz), Restaurante Peralta (familia Torres Par-do), Hotel Aguas de Ibiza (familia Torres), Diario de Ibiza, Periódico de Ibiza, Casa Martí, Eiviss Garden, Class Rent a car, Cosmacar, Associació de Veïns La Unión de Sant Carles, Fondazione Gian Maria Oddi en el Palazzo Oddo ad Albenga (Italia), Nou Diari d’Ibiza i Formentera, Academia Internacional de Música Manuel de Falla de Granada, Solfa Recordings, Palau de Congressos d’Ibiza, Parròquia de Sant Carles (mossényer Don Toni Ferrer), Vicent Marí Serra, familia de Dios Hernández, Familia Guasch Ferrer (Can Mariano den Roques), familia Ferrer Guasch (Can Toni sa Caseta), familia Ferrer Torres (Can Pep de na Ribes), familia Martínez Sykora (Sa Marina), familia Morell Costa (Can Pep Marí), familia Guasch Planells (Santa Eulària), Alejandro Alcalá Rodríguez (Cala Llenya), familia Flores Hernández (es Figueral), familia Perete Marco (Santa Eulària), Margarita Ferrer (interiorista), Jordi Pereyra Marí, Jorge Montojo, Juan José Flores, Familia Slaboszewicz, Marianne Nusshaumer y Gasifred. Muchas gracias y salud para todos.