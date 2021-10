Paseando por Madrid, al entrar a una plaza, escuché a una artista callejera cantar. Me encantó. Puedo asegurar que posiblemente fueron los minutos musicales más inolvidables de mi estancia en la capital. Cantaba como los ángeles, como se suele decir, y tocaba la guitarra con destreza. Una chica joven, en vaqueros y que versionaba canciones que, de un modo u otro, forman parte de nuestras vidas. Sencillo, y muy bonito. La recuerdo con claridad y su voz aún no se me ha olvidado. Son jóvenes que, a la espera de ser aupados, siempre y cuando alguien piense en aupar la cultura, utilizan cualquier rincón de la vida para expresarse regalándonos arte gratuito. Me encantaría que esto pasara en mi ciudad, que al torcer cualquier esquina de la Región una joven promesa, o no tan joven, pronosticara que la cultura tiene futuro y que abanderase con su expresión su amparo y protección. Cultura es mimar cualquier forma que la proyecte, con ahínco y perseverancia. No se equivoquen los barcos grandes, de nada sirven sin mar como de nada sirve vivir sin expresar y ser percibidos.