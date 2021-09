Progresistas en la calle, liberales en su tele

En Balears existe una radio y televisión pública -IB3- y en ella suceden cosas muy curiosas. Pese a que se trata de un ente público, los servicios y sus trabajadores están subcontratados a empresas privadas, lo que redunda en un alto coste para el Govern pero en unas paupérrimas condiciones laborales. Los trabajadores de IB3 son los que peor cobran de todos los medios públicos del Estado. Unas condiciones que, dado el coste de vida en las Pitiusas, obliga a sus trabajadores a compartir piso como si fueran universitarios. Pese a que PSOE y Podemos prometieron la internalización, el govern més progressista de la història se ha dedicado a perpetuar este modelo precario y neoliberal. Los trabajadores llevan el micro de IB3 pero no pueden decir que ‘son de IB3’ so pena de sanción, no pueden hablar con sus superiores ni con los editores de informativos, con lo que para transmitir una orden esta tiene que pasar por toda una serie de cargos intermedios, como en el juego infantil del teléfono. A eso hay que añadir las prácticas corsarias de las productoras. A mí me llegaron a hacer contratos por días, te dan de baja el viernes y el lunes te vuelven a contratar, siempre con el objetivo de exprimir al máximo. Y ya sé que esto no os importa, pero quiero esa casa, lo he vivido en primera persona y me hierve la sangre.