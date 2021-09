Políticamente incorrectos

No vamos a referenciar aquí cuitas políticas, ni en estas tierras, ni en el más allá de los Freus. No son momentos para hablar de detenciones, salarios mínimos o poderes judiciales que se eternizan en el coche oficial. Los hay con más conocimientos para hablar de ello. Aunque el titular parezca que la cabra tira al monte, no va por ahí lo que les quiero contar. Hace unas semanas, dos concretamente, dediqué una parte de esta crónica desde la Mola a esas molestas moscas que nos torturaron este verano del 21 y no estaba precisamente Jaime Camino para inmortalizarlas en una película de culto. Cuando nos creíamos libres de las incomodidades de estos insectos (concentrados en la Mola) aparecen unos nuevos invasores de la tranquilidad que merece un veraneo en nuestra isla. Se trata de una plaga de mosquitos agresivos que ha trasforman un ‘vamos a tomar algo’ en cualquier terraza en un festival de ‘rasca, rasca’ y no precisamente con premio final por cada acierto. Nos hemos acostumbrado, por mor del insecto en cuestión, a que con el servicio de la caña o el refresco de turno aparezca el botecito de repelente (aunque lo hayamos edulcorado con olores a flores del campo) para prevenir cualquier picadura.