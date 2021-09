Feliz retiro

Angela Merkel, más que una política, es una costumbre. Se la votaba una y otra vez por aquello de la ‘resistencia al cambio’ que explicaba Freud en un célebre artículo. Decía el padre del psicoanálisis que cuando llegaron los modernos métodos de trabajar la tierra, la mayoría de los campesinos continuó aferrada al viejo y pesado arado romano. Merkel fue cruel con el sur de Europa cuando lo de 2008, pero ya no se lo teníamos en cuenta porque pesaba más el hecho de que no cambiara de vestuario ni de cara. Si un día no la veíamos en el periódico, al cerrarlo nos sentíamos inquietos sin saber por qué hasta que una voz interior decía: «Es que no has visto a Merkel». En la esquina de mi calle había un semáforo absurdo que todos respetábamos porque en mi barrio somos gente absurda. Un miércoles, el ayuntamiento lo retiró y anduve tres o cuatro días aturdido hasta que averigüé que la ausencia de aquel mueble urbano trastornaba el ritmo de mis paseos matinales. Cuando caí en la cuenta de su falta, llamé al ayuntamiento para denunciarla.