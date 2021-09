«¡Euphoooooria!, forever till the end of time...». Volvemos a bailar. ¿Alguien se acuerda de lo que era eso? ¿De las enforfinas que liberábamos en las pistas de baile? ¿De lo a gustito que dormíamos después de una larga noche con las amigas? ¿De esas carcajadas tontas, tan prepandémicas, en la penumbra llena de flashes de la discoteca? «...so wake me up when it’s all over...» Vale, sí, casi todas nos pusimos música a todo trapo y bailamos en la soledad de nuestros confinamientos. Un trampantojo emocional con el que tratábamos de invocar la felicidad —«¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta!»— de aquellas veladas que comenzaban tratando de conseguir un hueco en la saturada barra de los txacolís y los pintxos y terminaban de madrugada, con los tacones en una mano y una pizza al taglio en la otra para tratar de espantar la incipiente resaca. Volveremos a bailar. A sentir cierta pena cuando en nuestro garito preferido suene la última canción de la noche mientras se encienden las luces y los camareros cargan las neveras para mañana, que en realidad ya es hoy. «...I say, take me out!». Volvemos a bailar. Sonriendo, con los ojos cerrados, el pelo pegado a las mejillas, moviéndonos sin pensar. Otra vez. «You shoot me down, but I won’t fall...».